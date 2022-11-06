Cebrail Karayel: '1 puan fena değil'

Konyasporlu Cebrail Karayel, Trabzonspor ile karşı karşıya kaldıkları maçın ardından konuştu.



Karayel yaptığı açıklamada, "5 haftalık bir sakatlığım vardı. İnşallah hiçbir meslektaşım sakatlık yaşamaz. Sakatlık dönüşleri zordur ama şükür iyi. Maça şanssız başladık ve 2 penaltıyla geriye düştük. Müthiş bir karakter koyduk."dedi.



Cebrail Karayel ayrıca, "2-0'dan geri döndük. Şanssızdık. Kırmızı karttan sonra oynanması gerektiği gibi oynadık. Geçen senenin şampiyonuna karşı deplasmanda 1 puan fena değil." açıklamasını yaptı.





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