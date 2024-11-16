ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor engelini rahat açtı!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında ÇBK Mersin, İlkem Yapı Tarsus Spor'u 100-76 yendi.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Burak Erkan
İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 12, Heal 23, Elif Emirtekin 1, Alleyne 1, Hurt 23, Ecem Erk 2, Büşra Akgün 5, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 7, Ceylin Beyza Altunpa 2
ÇBK Mersin: Anderson 15, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 11, Rupert 17, McCovan 24, Asena Yalçın 4, Magarity 6, Feride Şevval Akalan 7, Araujo, Şuğranur Hatice Sönmez 3, İlayda Güner
1. Periyot: 21-33
Devre: 45-52
3. Periyot: 60-79
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Tolga Edis, Mustafa Candemir Tabak, Burak Erkan
İlkem Yapı Tarsus Spor: Sheppard 12, Heal 23, Elif Emirtekin 1, Alleyne 1, Hurt 23, Ecem Erk 2, Büşra Akgün 5, Nisa Yalçın, Banu Şimşek 7, Ceylin Beyza Altunpa 2
ÇBK Mersin: Anderson 15, Derin Yaya 13, Sinem Ataş 11, Rupert 17, McCovan 24, Asena Yalçın 4, Magarity 6, Feride Şevval Akalan 7, Araujo, Şuğranur Hatice Sönmez 3, İlayda Güner
1. Periyot: 21-33
Devre: 45-52
3. Periyot: 60-79