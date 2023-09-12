ÇBK Mersin, Fenerbahçe maçı öncesi iddialı

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında sahasında Fenerbahçe Alagöz Holding'i konuk edecek ÇBK Mersin, rakibini yenerek sezona kayıpsız başlamanın hesaplarını yapıyor.



Geçen yıl Fenerbahçe Alagöz Holding karşısında hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi finalinde şampiyonlukların kıyısından dönen, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ise müzesine götüren Mersin ekibinin genel koordinatörü Ender Ünlü, AA muhabirine, bu sezon mücadele edecekleri 3 kulvarda da şampiyonluk hedeflediklerini söyledi.



Ünlü, yeni sezon için hazırlıklarını tamamladıklarını belirterek, "Kadromuzdaki 8 oyuncuyla yollarımızı ayırdık. Oyun kurucu, şutör, kısa ve uzun forvet ile pivot mevkilerine 4'ü yabancı 9 basketbolcu takviyesi yaptık. İspanyol başantrenörümüz Roberto Iniguez ile yolumuza devam diyoruz. Mücadele edeceğimiz tüm kulvarda kupalara talibiz." dedi.



"Tek hedefimiz galibiyet"



Ligin ilk haftasında Fenerbahçe'yi konuk edeceklerini anımsatan Ünlü, şunları kaydetti:



"Lig maratonu başlıyor. Sezonun ilk haftasında ligin güçlü ekiplerinden Fenerbahçe'yi evimizde ağırlayacağız. Ligin başlangıcına yakışırcasına bir açılış maçı olacak. Oyuncularımız ve teknik ekibimiz tamamen maça konsantre olmuş durumda. Rakibimizi yenerek sezona iyi bir giriş yapmak istiyoruz. Tek hedefimiz galibiyet. Basketbolseverlerin lige duyduğu özlem keyifli bir müsabakayla dinecek. Tüm Mersinlileri kentin takımını desteklemek için maça davet ediyoruz. Seyircimizin desteğini sezon boyunca arkamızda hissetmek istiyoruz."



ÇBK Mersin-Fenerbahçe Alagöz Holding maçı, yarın 18.30'da Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanacak.



