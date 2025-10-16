16 Ekim
Huddersfield -Bolton Wanderers
1-2
04 Kasım
Rotherham United-Burton Albion
22:45
17 Ekim
Gremio-Sao Paulo
0-01'
17 Ekim
Fluminense-Juventude
03:30
17 Ekim
Vitoria-Bahia
03:30

ÇBK Mersin, Basket Landes'e bir sayı farkla mağlup!

FIBA Kadınlar Euroleague D Grubu ikinci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Fransa ekibi Basket Landes'e 70-69 yenildi.

calendar 16 Ekim 2025 23:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
FIBA Kadınlar Euroleague D Grubu ikinci haftasında ÇİMSA ÇBK Mersin, sahasında Fransa ekibi Basket Landes'e 70-69 mağlup oldu.

Mersin ekibi, bu sonuçla gruptaki ikinci mağlubiyetini aldı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Alin Faur (Romanya), Mikheil Vartanov (Gürcistan), Maden Lucic (Karadağ)

ÇİMSA ÇBK Mersin: Juskaite 20, Hayes 10, Burke 13, Razheva 8, Vanloo, Manolya Kurtulmuş, Ayşenaz Harma, Büşra Akbaş, Sinem Ataş 3, Geiselsoder 13, Asena Yalçın 2

Basket Landes: Wojta 9, Droguet 2, Djekoundade 3, Musa 7, Lacan 9, Macquet 9, Ewodo 9, Massey 10, Bussiere 12

1. Periyot: 19-18

Devre: 34-34

3. Periyot: 54-56

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
