ÇBK, Bursa'yı deplasmanda geçti!

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 90-85 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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ÇBK, Bursa'yı deplasmanda geçti!
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28 Ocak 2023 18:54
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Bursa Uludağ Basketbol'u 90-85 yendi.

Salon: Naim Süleymanoğlu

Hakemler: Umut Özgün, Ergün Uğur Akyıldız, Almina Kocabaş

Uludağ Basketbol: Pivec, Gizem Uca 7, Carter 36, Gonca Karataş, Özge Kavurmacıoğlu 2, İlsu Darıcıoğlu 2, Ferda Yıldız 14, Fluker 24

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 6, Gamze Takmaz 3 , Özge Özışık, Gökşen Fitik 12, Cansu Köksal Öngüner, Sinem Ataş 4, Gray 16, Holingsvorth 9, Crvendakic 16, Boner 20, Esra Ural Topuz 4

1. Periyot: 21-30

Devre: 45-46

3. Periyot: 65-65

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