CBC Sport 7. yaşını kutluyor

Azerbaycan'da yayım yapan ve kısa süredir Türkiye'de de izlenilen kanal haline gelen CBC Sport kanalı 7. yaşını kutluyor.



UEFA Şampiyonlar, Avrupa ve Konferans ligleri başta olmak üzere Azerbaycan Premier Ligi, İtalya Seria A, La Liga, WTA Tenis Şampiyonaları ve birçok önemli organizasyonları seyircilerle buluşturan CBC Sport'ta, Türkiye'den Futbol programı da ciddi şekilde izleniyor.



1 Kasım 2015'te spor içeriklerini izleyicilerle buluşturmak için kurulan kanalda, Avrupa liglerinin konuşulduğu özel programlar da yer alıyor.



Canlı maç sonuçları ve maç haberlerinin sürekli yayınlayan, maç istatistiklerini izleyicilerine sunan CBC Sport'un yeni dönemlerde sürprizlerle spor severlere hizmet etmeye devam edeceği belirtildi.





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