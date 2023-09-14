Çaykur Rizespor, yeni forvetini duyurdu

Transfer döneminin son günlerine girilirken, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor sürpriz bir transfere imza attı.



Karadeniz ekibi, bonservisi CSKA Moskova'da bulunan Arjantinli forvet Adolfo Gaich'ı 1 yıllığına kiraladığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



"Çaykur Rizespor'umuz Rusya'nın CSKA Moskova takımında forma giyen Adolfo Gaich'i kadrosuna kattı.



Sağlık kontrolünden geçen 24 yaşındaki Arjantinli Milli santrafor Adolfo Gaich, kendisini 1 yıllığına kiralık olarak yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi imzaladı.



Yeni transferimiz Adolfo Gaich'a 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz."



Kariyeri boyunca 124 resmi maça çıkan Gaich, bu maçlarda 16 gol 9 asist kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu, Benevento, Hellas Verona, Huesca, San Lorenzo ve CSKA Moskova takımlarında forma giydi.



2020'DE GALATASARAY ÇOK İSTEMİŞTİ



24 yaşındaki Arjantinli golcü, 2020 yazında Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Galatasaray ile birlikte Fiorentina da Gaich için yarış halindeyken CSKA Moskova ödediği 8.5 milyon euro ile mutlu sona ulaşan taraf oldu.



1.90 boyundaki pivot santrfor, Rusya'ya bir türlü adapte olamadı ve İtalya'da Benevento ve Verona, İspanya'da Huesca takımlarında kiralık olarak forma giydi.



