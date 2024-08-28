Çaykur Rizespor tek eksikle çalışmalarına devam etti

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de oynayacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı bulunan Benhur Keser idmana katılmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Çaykur Rizespor tek eksikle çalışmalarına devam etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ağustos 2024 15:21
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman taktik çalışmanın ardından daraltılmış sahada yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Sakatlığı bulunan Benhur Keser idmana katılmadı.

Rize temsilcisi, perşembe günü yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery