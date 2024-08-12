Çaykur Rizespor gönderiyor: Selim Ay

Çaykur Rizespor'un sözleşmeli stoperi Selim Ay, takımda düşünülmüyor.



33 yaşındaki futbolcu, TFF 2. Lig ekiplerinden Kepezspor ile anlaşma görüşme halinde olduğu öğrenildi.



Aslen Antalyalı olan Selim Ay, 2004-2008 yılları arasında Kepezspor forması giymişti. Konyaspor ile yaşadığı şampiyonluk yıllarının ardından Rizespor'a transfer olan tecrübeli oyuncu, son yıllarda kiralık olarak farklı takımlarda forma giydi.

2020 yılında Konyaspor'dan Çaykur Rizespor'a transfer olan deneyimli futbolcu, son 2 yılda Altınordu ve Tuzlaspor formalarını kiralık olarak giydi. Geçen sezon Tuzlaspor ile 1. Lig'de 9 maça çıkan Selim Ay, 810 dakika süre aldı ve skor katkısı veremedi.



Kariyerinde iki kupa var



Kariyerinde ilk kez TFF 2. Lig'de mücadele verecek Selim Ay, 151 kez Süper Lig'de, 89 kez 1. Lig'de sahaya çıktı. Selim Ay'ın kariyerinde Konyaspor ile bir Süper Kupa ve bir de Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.





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