Çaykur Rizespor, Eren Albayrak'ı renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor'dan Eren Albayrak ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor, Eren Albayrak'ı renklerine bağladı
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27 Ocak 2022 18:09
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fraport TAV Antalyaspor'dan Eren Albayrak ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 30 yaşındaki defans oyuncusu Eren Albayrak için İstanbul'da kulüp başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Selim Selimoğlu'nun katılımıyla imza töreni düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da, başkan yardımcımız Selim Selimoğlu ile bir araya gelen yıldız futbolcu kendisini 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllığına Çaykur Rizespor'umuza bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Eren Albayrak'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

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