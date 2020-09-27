Çaykur Rizespor, Emir Dilaver'i kadrosuna kattı

Rizespor, Emir Dilaver ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını şu sözlerle açıkladı;



"Günlerce uykusuz gözlerle yollarını gözlediniz... Sabırsızlandınız, 'neden olmasın?' dediniz. Beklediğiniz gibi oldu: #GladyatörGeldi!" https://t.co/iyBHMH08IS pic.twitter.com/2cSqvRFc3r



— Sporx (@sporx) September 27, 2020

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı.Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.