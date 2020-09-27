Çaykur Rizespor, Emir Dilaver'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı.
Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.
Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.
Rizespor, Emir Dilaver ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını şu sözlerle açıkladı;
"Günlerce uykusuz gözlerle yollarını gözlediniz... Sabırsızlandınız, 'neden olmasın?' dediniz. Beklediğiniz gibi oldu: #GladyatörGeldi!" https://t.co/iyBHMH08IS pic.twitter.com/2cSqvRFc3r
— Sporx (@sporx) September 27, 2020