Çaykur Rizespor, Emir Dilaver'i kadrosuna kattı

Çaykur Rizespor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından Emir Dilaver'i kadrosuna kattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Çaykur Rizespor, Emir Dilaver'i kadrosuna kattı
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27 Eylül 2020 13:47
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından Emir Dilaver ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Çaykur Rizespor'dan yapılan yazılı açıklamada, "29 yaşındaki Bosna Hersek asıllı Avusturya vatandaşı defans oyuncusu Emir Dilaver, kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklerimize bağlayan sözleşmeyi Başkanımız Hasan Kartal'ın katılımıyla imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, oyuncuya başarı dileklerinde bulunuldu.



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