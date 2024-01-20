Çaykur Rizespor'dan Demba Seck bombası!

Atmacalar, Serie A ekiplerinden Torino'nun formasını giyen Demba Seck ile el sıkıştı.
Yeşil Mavililer, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiralayacak. Bu sezon 10 maçta forma giyen genç futbolcu da geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediğini dile getirmişti.
Transferin bitmesi artık an meselesi olarak görülürken, Karadeniz ekibinden yapılacak açıklama bekleniyor.
Yeşil Mavililer, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiralayacak. Bu sezon 10 maçta forma giyen genç futbolcu da geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediğini dile getirmişti.
Transferin bitmesi artık an meselesi olarak görülürken, Karadeniz ekibinden yapılacak açıklama bekleniyor.