Çaykur Rizespor'dan Demba Seck bombası!

Devre arası transfer döneminde potansiyeli yüksek isimlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Çaykur Rizespor, rotasını İtalya'ya çevirdi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'dan Demba Seck bombası!
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20 Ocak 2024 13:50
Atmacalar, Serie A ekiplerinden Torino'nun formasını giyen Demba Seck ile el sıkıştı.

Yeşil Mavililer, 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu satın alma opsiyonu ile kiralayacak. Bu sezon 10 maçta forma giyen genç futbolcu da geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılmak istediğini dile getirmişti.

Transferin bitmesi artık an meselesi olarak görülürken, Karadeniz ekibinden yapılacak açıklama bekleniyor.

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