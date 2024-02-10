Çaykur Rizespor'da Sivas öncesi 2 eksik

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da Sivas öncesi 2 eksik
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10 Şubat 2024 14:54
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.

Ligde geçen hafta sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Rize temsilcisi, 36 puanla 6. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı çalışan Alikulov ve Laine, kadroda yer alamayacak. Yeni transferler Muammer Sarıkaya ve Akintola ise kafileye dahil edildi.

Yeşil-mavili ekip, son hazırlığını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tamamladıktan sonra akşam saatlerinde özel uçakla Sivas'a gidecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadele 1-1 tamamlanmıştı.

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