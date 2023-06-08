Çaykur Rizespor'da Korkmaz dönemi sona erdi!

Çaykur Rizespor, sözleşmesi sona eren Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdı. Karadeniz ekibinin gündeminde son olarak Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut yer alıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da Korkmaz dönemi sona erdi!
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08 Haziran 2023 19:39
Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Çaykur Rizespor'da Bülent Korkmaz dönemi sona erdi.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, sözleşmesi sona eren Korkmaz ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Çaykur Rizespor'un açıklaması şu şekilde;

"21 Şubat 2022'den bu yana kulübümüzde görev yapan, 31 Mayıs 2023 tarihi itibariyle sözleşmesi sona eren, Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadığımız teknik direktör Bülent Korkmaz'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde kendisine başarılar dileriz."

GÜNDEM İLHAN PALUT

Çaykur Rizespor'un yeni teknik adam için listesinde son olarak Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut yer alıyor. Rizespor'un, Palut ile son detayları görüşmesinin ardından resmi sözleşmenin imzalanması bekleniyor.

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