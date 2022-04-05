Çaykur Rizespor'da Konya mesaisi başladı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'da hazırlıklar başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor'da Konya mesaisi başladı
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05 Nisan 2022 20:35
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 9 Nisan Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili futbolcular, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleri ve koşu ile başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Futbolcular, iki grup halinde yapılan çift kale maçın ardından antrenmanı tamamladı.

Çaykur Rizespor, hazırlıklarına 6 Nisan Çarşamba günü devam edecek.

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