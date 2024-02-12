Çaykur Rizespor: "Benhur'un durumu iyi"

Çaykur Rizespor Asbaşkanı Türüt, yüzüne gelen sert top nedeniyle hastaneye kaldırılan Benhur Keser'in sağlık durumu ile ilgili olarak "Hastaneye kaldırılan futbolcumuz Benhur Keser'in yapılan acil muayene ve tetkiklerinde önemli bir bulguya rastlanmamıştır" açıklamasını yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çaykur Rizespor: 'Benhur'un durumu iyi'
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12 Şubat 2024 01:24
Çaykur Rizespor Kulübü Asbaşkanı ve Sağlık Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, EMS Yapı Sivasspor maçının 69'uncu dakikasında yüzüne gelen sert top nedeniyle hastaneye kaldırılan Benhur Keser'in yapılan tetkiklerde önemli bir bulguya rastlanmadığını bildirdi.

Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türüt'ün şu görüşlerine yer verildi:

"EMS Yapı Sivasspor - Çaykur Rizespor karşılaşmasının 69. dakikasında serbest vuruştan gelen sert topun yüzüne çarpması ile yerde kalan ve hastaneye kaldırılan futbolcumuz Benhur Keser'in yapılan acil muayene ve tetkiklerinde önemli bir bulguya rastlanmamıştır. Takımla birlikte Rize'ye dönen futbolcumuzun klinik takibi sürmektedir."

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