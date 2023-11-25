Çaykur Rizespor, Antalyaspor'a konuk olacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 13. haftasında Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.
Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.
Ligde son hafta sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 17 puan ve averaj ile 10. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.
Ligde son hafta sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 17 puan ve averaj ile 10. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.
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