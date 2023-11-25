Çaykur Rizespor, Antalyaspor'a konuk olacak

Süper Lig'in 13. hafta maçında Çaykur Rizespor, Antalyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Çaykur Rizespor, Antalyaspor'a konuk olacak
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25 Kasım 2023 14:13
Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'inin 13. haftasında Pazar günü deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Corendon Airlines Park Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Turgut Doman yönetecek.

Ligde son hafta sahasında İstanbulspor'u 1-0 yenen Rize temsilcisi, 17 puan ve averaj ile 10. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da bu karşılaşma öncesinde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

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