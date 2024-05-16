Cleveland Cavaliers başantrenörü JB Bickerstaff'ın işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Joe Vardon ve Jason Lloyd, Cavs'in Bickerstaff'in geleceği hakkında nihai kararını vermesinin muhtemelen birkaç günü bulabileceğini bildirdiler.



Cavs yıldızı Donovan Mitchell'ın aylardır Bickerstaff'a pek güvenmediği ve birçok oyuncunun da bu düşünceyi paylaştığı öne sürüldü.



Bickerstaff kısa bir süre önce Cavs'e 2018'den bu yana ilk playoff serisi zaferini kazandırmıştı. Lakin ekip, geçtiğimiz gece playoff ikinci turunda beş maçta Boston Celtics'e elenmişti.



Cavs koçu, Cleveland'a Mayıs 2019'da John Beilein'in asistanı olarak katılmış, Beilein'in istifasının ardından bir yıldan kısa bir süre sonra görevi devralmış ve ardından çok yıllı bir sözleşmeyle ödüllendirilmişti.



Cleveland'ın koçu olarak beş sezonda 170-159'luk bir seriye sahip olan 45 yaşındaki koç, daha önce Houston Rockets ve Memphis Grizzlies'de de başantrenörlük yapmıştı.





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