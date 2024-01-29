Cavaliers, Jarrett Allen'ı takas etmeyecek

Cleveland Cavaliers'ın, rakip takımlara pivot Jarrett Allen'ın takas görüşmelerinden muaf tutulacağını bildirdiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Cavaliers, Jarrett Allen'ı takas etmeyecek
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29 Ocak 2024 14:28
Cleveland Cavaliers'ın, rakip takımlara pivot Jarrett Allen'ın takas görüşmelerinden muaf tutulacağını bildirdiği iddia edildi.

Bleacher Report'tan Chris Haynes, Cleveland'ın Allen'ı yakın gelecekte ekibinin çekirdek üyelerinden biri olarak gördüğünü söyledi.

Allen, 2021 yazında Cavs'le imzaladığı beş yıllığı 100 milyon dolarlık anlaşmanın üçüncü yılında yer alıyor.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Cleveland'da 15,2 sayı, 10,4 ribaund, 3,0 asist ve 1,1 blok ortalamalarına sahip.

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