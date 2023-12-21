Cleveland Cavaliers'ın Donovan Mitchell'ı takas etmeye hazır olmadığı iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer'a göre Cavs ekibi, Mitchell takasına hazır değil.



Lig personeli arasında ve medyada, Mitchell'ın 2025'te sınırsız serbest oyuncu olduğunda Cavaliers'tan ayrılacağına dair yaygın spekülasyonlar ortaya çıkmıştı.



Aslen New York'lu olan Mitchell'ın, uzun süredir adı New York Knicks, Brooklyn Nets ve Miami Heat ekipleriyle geçiyordu.





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