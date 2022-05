Casillas: 'Kupa gelmezse her şey anlamsız'

Real Madrid'in eski kaptanlarından Iker Casillas, 28 Mayıs Cumartesi günü Real Madrid ile Liverpool oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi önemli açıklamalarda bulundu.



Uzun yıllar Real Madrid'in kalesini koruyan İspanyol yıldız, "Real Madrid taraftarları herkese keyif veren bu takımla gurur duymalı. Real Madrid oyuncusu olabilmeniz için güçlü, yetenekli her şeyden öte cesur olmanız gerekir. Bu cesaret sizin Şampiyonlar Ligi gibi turnuvalarda fark yaratmanızı sağlar. Bu sezon tribündeyken yaşadığım gerginliği futbolcuyken yaşamamıştım." ifadelerini kullandı.



"KUPA GELMEZSE HER ŞEY ANLAMSIZ"



Takımın bu sezon birçok kez geriden gelip turları atlamasını değerlendiren Casillas, "Geri dönüşler her zaman güzeldir ancak pastanın üzerindeki çileği koymazsanız tüm yaptıklarınız boşa gider. Real Madrid kupayı kazanamazsa PSG, Chelsea ve Manchester City'i nasıl elediğini nasıl elediğini kimse hatırlamayacak." dedi.



Real Madrid'in çok güçlü bir rakiple karşılaşacağını söyleyen Casillas, "Real Madrid ve Liverpool şu anda dünyanın en iyi iki takımı konumunda. İkisi de bu finali hak etti. İki takım da hata yapmaya meyilli değil ve bence maçın kilidini de daha az hata yapan takım kıracak." ifadelerini kullandı.



"BENZEMA, BALLON D'OR'U HAK EDİYOR"



Bu sezon gösterdiği performansla büyük övgü alan Karim Benzema hakkında konuşan Iker Casillas, "Benzema inanılmaz işler yaptı. Ben onu her zaman çok beğenmişimdir ancak çoğu zaman Ronaldo, Kaka, Bale, Di Maria gibi oyuncuların gölgesinde kaldığı bir gerçek. Şu anki hali ise bambaşka bir seviyede. Sorumluluk alıyor, arkadaşlarını yönlendiriyor, örnek oluyor... Tek eksiği kupayı kazanmak kaldı. Eğer takım kaptanı olarak Şampiyonlar Ligi'ni de kazanırsa Ballon d'Or'u kazanacağından hiçbir şüphem kalmaz. Takımdaki genç oyuncular Vinicius ve Rodrygo'nun bu derece gelişim göstermesinde de Benzema'nın etkisi olduğunu düşünüyorum." dedi.



"COURTOIS, BENİM İZLERİMİ TAKİP EDİYOR"



Real Madrid'in kalesini koruyan Thibaut Courtois'in performansını da değerlendiren Casillas, "Herhalde şu an kimse Courtois'in dünyanın en iyi kalecisi olduğu fikrine karşı çıkmaz. Benzema hakkında ne düşünüyorsam Courtois hakkında da benzer şeyler düşünüyorum. Ancak bir seviye daha yukarı çıkmak için kupayı kazanmalısınız. Thibaut bunu hak ediyor. Onun benim ayak izlerimi takip etmesi ve benden ilham alması beni oldukça gururlandırıyor. İleride bir gün de Courtois'in ayak izlerini takip eden genç bir isim gelecek ve bu döngü böyle devam edecek." dedi.



"SALAH, MAÇA AYRI HAZIRLANACAKTIR"



Son olarak Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah hakkında konuşan Casillas, "Liverpool'un müthiş bir hücum gücü var. Ancak takımdan bir kişiyi ayırmam gerekirse bu Salah olur. O, çok hızlı ve çok tehlikeli bir silah. Ayrıca 2018'deki final yüzünden Real Madrid'e ayrı bir motivasyonla hazırlanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





