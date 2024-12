NBA'in eski süperstar oyuncuları Vince Carter ve Tracy McGrady'nin, NFL takımı Buffalo Bills'in azınlık sahiplik grubu içindeki 10 ortak arasında yer aldığı bildirildi.



Associated Press, Bills ekibinin tarihinde ilk defa azınlık sahiplere yer verdiğini belirtti.



Terry ve Kim Pegula, Bills'i 2014 yılında eski Hall of Fame sahibi Ralph Wilson'dan 1,4 milyar dolara satın almıştı. Forbes en son Bills'in değerinin 4,2 milyar dolar olduğunu bildirmişti.



Satış hakkında bilgi sahibi bir kişinin Associated Press'e yaptığı açıklamaya göre Pegula ailesi, takımın %79 kontrolünü elinde tutacak.



NBA tarihinin en iyi smaççısı kabul edilen Carter, rekor olan 22 sezonluk NBA kariyerinde sekiz takımda forma giymiş ve 8 kez All-Star seçildiği 1.541 normal sezon maçında, 16,7 sayı, 4,3 ribaund ve 3,1 asist ortalamaları kaydetmişti.



T-Mac ise 15 sezonluk kariyerinde yedi takımda oynamış ve 938 normal sezon maçında 19,6 sayı, 5,6 ribaund ve 4,4 asist kaydetmişti. Yedi kez All-Star seçilen McGrady, yedi kez ise All-NBA kadrolarına girmiş ve 2017'de ise Hall of Fame'e dahil edilmişti.