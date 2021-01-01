Carmelo, Portland'dan neden ayrıldığını açıkladı

Los Angeles Lakers forveti Carmelo Anthony, Portland Trail Blazers'tan neden ayrıldığına dair bazı detayları paylaştı.



Blazers ile geçirdiği iki sezonun ardından, Melo bu yaz Portland'dan ayrılmıştı ve birçok kişi neden bir yıl önce sadık hissettiği takımda kalmamayı tercih ettiğini merak etmişti.



Anthony, bunun sebebini Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e şu şekilde açıkladı:



"Dürüst olmak gerekirse, Portland'ın ne yapacağını görmek için bekliyordum, Dame (Lillard) ve CJ (McCollum) ile konuşuyordum. Arayacaklar mı, devam etmemi istiyorlar mı diye bakıyordum. Yaz döneminde bir sürü şey olup bitmişti, yeni bir koç falan gelmişti, yani netleşmemiş birçok şey vardı."



"BASKETBOLUN İŞ TARAFI BÖYLE..."



Blazers, görünüşe göre serbest oyuncu döneminde Anthony ile temasa bile geçmemişti ve bu da kendisini tutmak gibi bir niyetlerinin olmadığını doğrulamıştı:



"Bana düşündüğüm şekilde geri dönüş yapmadılar. Sporda sadakat yoktur ama durum bu şekildeydi ve ben Portland'a sadık hissediyordum. Dame'den ve CJ'den ayrılmak istememiştim ama baskebtolun iş tarafının bu şekilde olduğunu da biliyorum."



37 yaşındaki Melo, kariyerinin bu noktasında en iyi dönemini geride bırakmış olsa da, Portland için benchten değerli bir katkı sunuyordu ve oynadığı iki sezon boyunca 14.3 sayı ve 4.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



