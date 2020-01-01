Carmelo: "LeBron, hayatımı kurtardı!"

Portland Trail Blazers forveti Carmelo Anthony, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in birkaç yıl önce hayatını kurtardığı hikayeyi anlattı.



Anthony ve Eski NBA süperstarı Dwyane Wade, Instagram'da canlı yayın yaptılar ve konuşmaları sırasında, LeBron'un Melo'yu kendisini çeken güçlü bir akıntıdan kurtardığı hikayesini tekrar hatırladılar.



Melo, şu ifadeleri kullandı:



"Bu benim hatamdı, hala barakuda balığı'nın son parçasını, şnorkelle dalmayı ve tüm hepsini görmeye çalışıyordum. Benim hatamdı. Yukarı baktığımda, akıntı beni teknenin tam tersine, okyanusun ortasına götürüyordu."



"Rüzgarlıydı, doğrusunu söylemek gerekirse kafamdan her türlü şey geçiyordu. Sonra tekneye baktım ve Bron'ın tekneden MacGyver gibi atladığını görüyorum. Tekneden suya atladı. Beni tek koluyla geri götürdü."



"TEŞEKKÜR EDERİM BRON"



Wade, LeBron'un hareketinin eni konu bir kahramanlık hikayesi olduğunu yineledi.



"İnsanlara bu hikayeyi daha önce anlatmıştım. 'LeBron'un sahada birçok harika şey yaptığını gördüm. Saha dışında, Melo'nun hayatını kurtardığını da."



Anthony, LeBron'a hayatını kurtardığı için takdir etti:



"Adam hayatımı kurtardı. Bron, teşekkür ediyorum. O gün hayatımı kurtardın."



