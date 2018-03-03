  •  
    Bedavaya "TRANSFER" edilebilecek 24 futbolcu
  •  
    G.Saray "yerli Puyol'u" Süper Lig'de buldu!..
  •  
    Ve Beşiktaş, Monchi ile görüştü: Onu bize verin
  •  
    Emre Akbaba'nın yeni takımını açıkladılar ve..
  •  
    Trabzon'a İngiltere'den ÇILGIN bir teklif geldi!..

Carlos Carvalhal: "Beşiktaş için para verirdim"

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'yi çalıştıran 52 yaşındaki Carlos Carvalhal, Ada'da açıklamalar yaptı

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Carlos Carvalhal: 'Beşiktaş için para verirdim'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Mart 2018 14:22
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'yi çalıştıran Carlos Carvalhal, gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemden de bahsetti ve siyah-beyazlı taraftarlara övgüler yağdırdı.

BENDE BASKI YOK

Swansea'yi kümede tutmaya çalışan Carvalhal, bunun kendisinde baskı oluşturmadığını söylerken, "Bu bir baskı değil. Baskı Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta yaşanan durumlarda geçerli" dedi.

Beşiktaş'tan bir anısını anlatan Carvalhal, "Beşiktaş'ta çalışırken eksi 24 derecede soğukla baş ettim. İstanbul'da bile sahayı temizlemek için kar makinesi lazımdı. O hafta tesisler yerine statta idman yapmıştık. Hava için hiçbir mazeretimiz olmaz" dedi.



STATTA YER SALLANIYORDU

Bu sırada koltuğunu sallamaya başlayan Carvalhal, "Ama Beşiktaş' Taraftarlar... İnanılmaz. O enerjiyi hissediyorsun. 32 bin kişinin zıplayarak tezahüratlar yaptığı bir maçı hatırlıyorum. Ayaklarınızın altında yerin sallantısını duyuyorsunuz. Orada durup düşündüm, 'Burada durmak için para alıyorum ama burada olmak için para bile öderdim' İngiliz futbolunda da aynı tutkuyu hissediyorum" sözlerini kullandı



Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için