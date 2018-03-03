Carlos Carvalhal: 'Beşiktaş için para verirdim'

BENDE BASKI YOK

STATTA YER SALLANIYORDU

🎙Carlos Carvalhal: "Ceketimde 'Carlos Carvalhal'ın bir rüyası var' yazıyor. Bizim bir rüyamız var ve eğer sizin rüyanız yoksa, mutlu değilsinizdir" ➤https://t.co/USAtA93b4F pic.twitter.com/EELUtePQeS



— Sporx (@sporx) 28 Şubat 2018

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Swansea'yi çalıştıran Carlos Carvalhal, gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemden de bahsetti ve siyah-beyazlı taraftarlara övgüler yağdırdı.Swansea'yi kümede tutmaya çalışan Carvalhal, bunun kendisinde baskı oluşturmadığını söylerken, "Bu bir baskı değil. Baskı Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta yaşanan durumlarda geçerli" dedi.Beşiktaş'tan bir anısını anlatan Carvalhal, "Beşiktaş'ta çalışırken eksi 24 derecede soğukla baş ettim. İstanbul'da bile sahayı temizlemek için kar makinesi lazımdı. O hafta tesisler yerine statta idman yapmıştık. Hava için hiçbir mazeretimiz olmaz" dedi.Bu sırada koltuğunu sallamaya başlayan Carvalhal, "Ama Beşiktaş' Taraftarlar... İnanılmaz. O enerjiyi hissediyorsun. 32 bin kişinin zıplayarak tezahüratlar yaptığı bir maçı hatırlıyorum. Ayaklarınızın altında yerin sallantısını duyuyorsunuz. Orada durup düşündüm,İngiliz futbolunda da aynı tutkuyu hissediyorum" sözlerini kullandı