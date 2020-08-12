Carlos Carvajal: 'Benim Beşiktaş'ım bambaşkaydı'

Beşiktaş'ın eski teknik direktörlerinden Carlos Carvalhal, Beşiktaş dönemini ve şu anda çalıştırdığı Braga ile oynadıkları maçı anlattı.



54 yaşındaki teknik adam, farklı ülkelerde önemli deneyimler kazandığını ve Beşiktaş'a geldiğinde çoktan farklı bir hocaya dönüştüğünü belirtti.



Carlos Carvalhal, Beşiktaş ile UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'yı 2-0 yendikleri maçı anlattı.



"BRAGA'YI TANIYORDUK"



Deneyimli teknik direktör açıklamasında; "Maçı çok iyi hatırlıyorum. Quaresma sahadaydı, Almeida ise o maçta oynamadı. Braga'nın savunma hattı ne zaman topu kazansak geri çekiliyordu. Quaresma'yı oraya koyduk, bu sayede hatlar arasındaki topları alabiliyordu. Braga'yı çok iyi tanıyorduk ve hocaları Leonardo Jardim'di. Türkiye'de ise Braga bizi şaşırttı ama turu geçtik." dedi.



"BAMBAŞKAYDIK"



Caarvalhal Beşiktaş'taki dönemi için; "Benim Beşiktaş'ım çok iyi oynuyordu, insanlar bugün bile konuşuyor. özellikle Avrupa kupalarında bambaşka bir yolculuğumuz oldu." dedi.



Carlos Carvalhal, Braga'nın yeni teknik direktörü oldu ve takımı ile 2 yıllık sözleşmesi var.



