Carlo Ancelotti'den Mbappe açıklaması!

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Girona zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.

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Carlo Ancelotti'den Mbappe açıklaması!
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10 Şubat 2024 23:49
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Girona zaferi sonrası açıklamalar yaptı.

Carlo Ancelotti yaptığı açıklamada, "Şu anda dünyanın en iyi 3 oyuncusu Vinicius, Bellingham ve Rodrygo'dur. Sonra Kroos, Valverde ve Camavinga geliyor." dedi.

Bellingham'ın Zidane'a benzediğini söyleyen Ancelotti, "Bellingham bana Zidane'ı hatırlatıyor. Zidane'ın teknik kalitesi daha yüksekti ama Bellingham'da çok az oyuncunun sahip olduğu şeyler var." şeklinde konuştu.

Mbappe ile ilgili ise Carlo Ancelotti, "Kylian Mbappe başka bir takımın futbolcusu. Zaten dünyanın en iyi oyuncularına sahibim." ifadelerini kullandı.

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