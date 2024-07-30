ABD turuna başlayan Real Madrid'de Chicago'daki ilk antrenmanda Carlo Ancelotti, Arda Güler'i hayranlıkla izledi.Milli futbolcu Carlo Ancelotti'yi en çok etkileyen isim oldu. Real Madrid'in eski 24, yeni 15 numarası olan Arda Güler'in antrenman performansı önünde harika bir yıl olacağının işareti olarak kabul ediliyor.Takımdan ayrılmayacağını üstüne basa basa vurgulayan Arda Güler, bol gol ve asistlerden oluşan bir resital verdiği antrenmanın sonra fiziksel olarak da seviye atladığını gösterdi.Öte yandan Arda Güler'in takımın yeni golcüsü Endrick'le sahada iyi anlaşması gözlerden kaçmadı.