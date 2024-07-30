Carlo Ancelotti Arda Güler'i ağzı açık izledi!

Real Madrid'in ABD turundaki Chicago antrenmanında Arda Güler, Carlo Ancelotti'yi etkileyerek dikkatleri üzerine çekti.

Haber; Haber Global, Fotoğraf; Twitter
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Carlo Ancelotti Arda Güler'i ağzı açık izledi!
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30 Temmuz 2024 13:45
Son güncelleme 30 Temmuz 2024 13:46
ABD turuna başlayan Real Madrid'de Chicago'daki ilk antrenmanda Carlo Ancelotti, Arda Güler'i hayranlıkla izledi.

Milli futbolcu Carlo Ancelotti'yi en çok etkileyen isim oldu. Real Madrid'in eski 24, yeni 15 numarası olan Arda Güler'in antrenman performansı önünde harika bir yıl olacağının işareti olarak kabul ediliyor.

Takımdan ayrılmayacağını üstüne basa basa vurgulayan Arda Güler, bol gol ve asistlerden oluşan bir resital verdiği antrenmanın sonra fiziksel olarak da seviye atladığını gösterdi.

Öte yandan Arda Güler'in takımın yeni golcüsü Endrick'le sahada iyi anlaşması gözlerden kaçmadı.

 
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