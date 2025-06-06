CANLI | Türkiye - Tayland

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci maçında Tayland ile karşılaşıyor.Türkiye 2-0 Tayland25-2325-14Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.Milliler, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.İlk hafta Çin etabında mücadele eden Millilerimiz, kalan maçlarında Polonya ve Çin ile karşılaşacak. Program şu şekilde:7 Haziran 2025TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)8 Haziran 2025TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.: Elif Şahin, Dilay Özdemir: Aleksia Karutasu: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın