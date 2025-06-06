06 Haziran
Cebelitarık-Hırvatistan
21:45
06 Haziran
Estonya-İsrail
21:45
06 Haziran
Çek Cumhuriyeti-Karadağ
21:45
06 Haziran
Galler-Linheştayn
21:45
06 Haziran
Kuzey Makedonya-Belçika
21:45
06 Haziran
Norveç-İtalya
21:45
06 Haziran
Kolombiya-Peru
23:30
07 Haziran
Venezuela-Bolivya
01:00

CANLI | Türkiye - Tayland

Voleybol Milletler Ligi'ne galibiyetle başlayan Filenin Sultanları, ikinci maçında Tayland ile karşılaşıyor.

calendar 06 Haziran 2025 14:29 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Haziran 2025 15:46
CANLI | Türkiye - Tayland
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi ikinci maçında Tayland ile karşılaşıyor.

CANLI | 3. SET

TÜRKİYE: 22
TAYLAND: 18

Setlerde Durum: Türkiye 2-0 Tayland

1. Set: 25-23
2. Set: 25-14

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TOPLAM 12 MAÇ OYNANACAK

Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Voleybol Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak.

Milliler, Milletler Ligi'nin ilk haftasında 4-8 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin'de, ikinci haftasında 18-22 Haziran 2025 tarihleri arasında İstanbul'da, üçüncü haftasında da 9-13 Temmuz 2025 tarihleri arasında Hollanda'da mücadele edecek.


İlk hafta Çin etabında mücadele eden Millilerimiz, kalan maçlarında Polonya ve Çin ile karşılaşacak. Program şu şekilde:

7 Haziran 2025
TSİ 10.00 Türkiye-Polonya (TRT Spor)

8 Haziran 2025
TSİ 14.30 Çin-Türkiye (TRT Spor)

İLK 8'E GİRMEK ÖNEMLİ

18 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. Çeyrek finallerde ülkeler 1-8, 2-7, 3-6 ve 4-5 şeklinde eşleşecek.

VNL İLK HAFTA KADROMUZ

Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Aleksia Karutasu

Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin

Orta Oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç

Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın


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