CANLI: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu konuşuyor

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ekol TV canlı yayınında futbol gündemine ilişkin merak edilenleri cevaplıyor.





MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Geçtiğimiz seneki artılarımızı ve eksiklerimizi yaz döneminde masaya yatırdık. Bu sene, ligler bittikten sonra yaklaşık 3 ay süren uzun bir hazırlanma sürecimiz oldu. Umarım sahaya yansıtırız."







MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Yeni sezonumuz hayırlı uğurlu olsun. Tüm hakemlerimize başarılar diliyorum. Aldığım olumlu olumsuz değerlendirmelerde nasıl bir yönetim yaptığımızı hissettim. Gelen tepkilerden iyi bir sezonu geride bıraktığımızı anladım ama yeterli değil. Yaz sezonunda eksilerimizi ve artılarımızı masaya yatırdık. Geçen yıl atandığımızda fazla hazırlanma şansımız yoktu ama bu sefer daha iyi hazırlandık sezona."

- ÖNÜMÜZDEKİ SEZON HANGİ KURALLAR UYGULANACAK?





MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Önümüzdeki sezon yoğun teknoloji kullanımı devam edecek. Kulüpler Dünya Kupası'nda hakemlere kamera takıldı. Bu sezon biz bunu yetiştiremeyiz. Önümüzdeki sezon 4. hakem ve federasyon temsilcilerimizde yaka kamerası olacak. Ses ve görüntüyü kaydedecek. Kimseyi cezalandırmak değil, 'dikkat radar var' demek istiyoruz. Bu kamera disiplin olaylarına karşın kullanılacak ama görüntüler VAR kayıtları gibi kamuoyuna açıklanmayacak. ASELSAN'ın ürettiği ürünü biz de kullanacağız. Anlaşma yapılmak üzere. Biz yerli ve milli olması için önemli."



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "İlk haftadan itibaren VAR odasında gözlemci olacak. İki amacı var bir tanesi VAR odasındaki süreçleri kontrol etmek, diğeri de her mekanizmanın kontrol edilmesidir. Gözlemcilerin iki tanesi yabancı olacak. VAR hakemlerimiz ise yerli olacak. Bu sene kendi VAR hakemlerimiz ile devam etmek istiyoruz."



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Televizyon yorumcuları gözlemcilik yapmamalı. Gazetecilik ve spor yorumculuğu yapanlar gözlemcilik yapmamalı. Benim böyle bir teklifim olmuştu ama zamanlaması yanlıştı. Bunu öneri olarak götürdüm ama tam kendimi açıklayamadım. Artık biraz daha zamanımız var. Tekrar gündeme getirebiliriz."





MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Bana bir hakemden birinci görev döneminde telefon geldi ve 'bende bütün VAR kayıtları var' dedi. Ben hemen arkadaşlarımla tutanak tuttum. Bizim bu olayın sonucunu görmeye görevimizin zamanı yetmedi. Sonradan öğrendik ki bu hakemler hakkında işlem yapılmamış. Tekrar göreve geldiğimizde bununla ilgili hukuk kurullarına başvuru yaptık."



- BU SEZONDA DA YABANCI "VAR" OLACAK MI?





MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: VAR odasında artık gözlemci olacak ve gözlemcilerin iki tanesi yabancı olacak. Bu sene niyetimiz, kendi VAR hakemlerimizle devam etmek.





SAHTE SAĞLIK RAPORU İDDİASI...





MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Böyle bir iddia var. Bununla ilgili adı geçen arkadaşlardan birisini yurt dışında görev yaparken gördüm. TFF Başkanımıza durumu söyledim. İnceleme yapılıyor ve ilgili hastanelere yazılar gönderildi."





- BAHİS ÇETELERİNE GİREN HAKEMLER VAR MI?





MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu: "Bahis çetelerine giren hakem var mı bunu bilmem imkansız. Şu ana kadar böyle bir ihbarla karşılaşmadım. Biz dedikoduya bile sert tepki veriyoruz. Hakemlere 'hakemlikle ilgili size verilen talimatlar dışında bir telefon açtıklarında telefonu kapatın' diyerek talimat verdik. Buna uymayan iki arkadaşımıza teşekkür ettik ve yollarımızı ayırdık. Bir daha maç vermedik. Kurala uymayanla çalışmıyoruz. Hatta Süper Lig'de çalışmayacağımız hakemle ilgili disiplin soruşturması başlattık."



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