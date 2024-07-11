CANLI: Galatasaray - Lask Linz

Galatasaray, hazırlık maçında Lask Linz ile karşı karşıya geliyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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CANLI: Galatasaray - Lask Linz
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11 Temmuz 2024 20:18
Son güncelleme 11 Temmuz 2024 22:22
Çalışmalarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Lask Linz ile karşı karşıya geliyor.

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Galatasaray: 2 / 56, 71' Metehan Baltacı

Lask Linz: 3 / 23' Leo Dubois, 64' Copado, 85' Kone

Galatasaray'ın ilk 11'i: Günay, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Torreira, Oliveira, Tete, Mertens, Zaha, Batshuayi

 

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