Çalışmalarına Avusturya'da devam eden Galatasaray, hazırlık maçında Lask Linz ile karşı karşıya geliyor.
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Galatasaray: 2 / 56, 71' Metehan Baltacı
Lask Linz: 3 / 23' Leo Dubois, 64' Copado, 85' Kone
Galatasaray'ın ilk 11'i: Günay, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Torreira, Oliveira, Tete, Mertens, Zaha, Batshuayi
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CANLI: 2. DEVRE
Galatasaray: 2 / 56, 71' Metehan Baltacı
Lask Linz: 3 / 23' Leo Dubois, 64' Copado, 85' Kone
Galatasaray'ın ilk 11'i: Günay, Dubois, Metehan, Berkan, Köhn, Torreira, Oliveira, Tete, Mertens, Zaha, Batshuayi
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