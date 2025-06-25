CANLI | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk ediyor.
4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride Sarı-Lacivertliler'in 3-1 üstünlüğü bulunuyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetiyor. Mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE BEKO: 7
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: 13
(1. ÇEYREK)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride Sarı-Lacivertliler'in 3-1 üstünlüğü bulunuyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetiyor. Mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE BEKO: 7
BEŞİKTAŞ FİBABANKA: 13
(1. ÇEYREK)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...