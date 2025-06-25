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CANLI | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisinin 5. maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı ağırlıyor. 4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride Sarı-Lacivertliler'in 3-1 üstünlüğü bulunuyor.

calendar 25 Haziran 2025 20:30 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2025 20:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi beşinci maçında Fenerbahçe Beko, Beşiktaş Fibabanka'yı konuk ediyor.

4 galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı seride Sarı-Lacivertliler'in 3-1 üstünlüğü bulunuyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. Karşılaşmayı Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu ve Ali Şakacı hakem üçlüsü yönetiyor. Mücadele beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR: 

FENERBAHÇE BEKO: 7

BEŞİKTAŞ FİBABANKA: 13

(1. ÇEYREK)

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