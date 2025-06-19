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CANLI | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka karşılaşıyor.

calendar 19 Haziran 2025 20:30 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Haziran 2025 21:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, karşı karşıya geliyor.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele, saat 20.30'da başladı.. Mücadele, beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.

CANLI SKOR:

FENERBAHÇE BEKO: 48

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: 34 

(3. ÇEYREK)

1. ÇEYREK: 28-18

2. ÇEYREK: 20-16

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