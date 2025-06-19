CANLI | Fenerbahçe Beko - Beşiktaş Fibabanka

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Fibabanka, karşı karşıya geliyor.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele, saat 20.30'da başladı.. Mücadele, beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE BEKO: 48
BEŞİKTAŞ FIBABANKA: 34
(3. ÇEYREK)
1. ÇEYREK: 28-18
2. ÇEYREK: 20-16
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
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Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadele, saat 20.30'da başladı.. Mücadele, beIN Sports Haber ve beIN Sports 5'ten canlı yayınlanıyor.
CANLI SKOR:
FENERBAHÇE BEKO: 48
BEŞİKTAŞ FIBABANKA: 34
(3. ÇEYREK)
1. ÇEYREK: 28-18
2. ÇEYREK: 20-16
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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