CANLI | Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. beIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak karşılaşmada Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ FIBABANKA: 2
FENERBAHÇE BEKO: 0
(1. ÇEYREK)
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Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. beIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak karşılaşmada Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapıyor.
CANLI SKOR:
BEŞİKTAŞ FIBABANKA: 2
FENERBAHÇE BEKO: 0
(1. ÇEYREK)
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!
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