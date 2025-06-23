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CANLI | Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi final serisi 4. maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.

calendar 23 Haziran 2025 20:30 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 20:33
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
CANLI | Beşiktaş Fibabanka - Fenerbahçe Beko
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin dördüncü maçında Beşiktaş Fibabanka ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabaka, saat 20.30'da başladı. beIN Sports Haber'den şifresiz yayımlanacak karşılaşmada Kerem Baki, Hüseyin Çelik ve Mehmet Serdar Ünal hakem üçlüsü görev yapıyor.

CANLI SKOR:

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: 2

FENERBAHÇE BEKO: 0 

(1. ÇEYREK)

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