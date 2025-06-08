CANLI: Beşiktaş - Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.
CANLI: 2. ÇEYREK
BEŞİKTAŞ: 47
ANADOLU EFES: 36
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EFES SERİDE 1-0 ÖNDE
Anadolu Efes, play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde 90-87 mağlup etmiş ve seride 1-0 öne geçmişti.
CANLI: 2. ÇEYREK
BEŞİKTAŞ: 47
ANADOLU EFES: 36
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYINIZ
EFES SERİDE 1-0 ÖNDE
Anadolu Efes, play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde 90-87 mağlup etmiş ve seride 1-0 öne geçmişti.
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