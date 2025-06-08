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3-1
08 Haziran
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1-1

CANLI: Beşiktaş - Anadolu Efes

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.

calendar 08 Haziran 2025 20:17 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2025 21:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
CANLI: Beşiktaş - Anadolu Efes
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ikinci maçında Beşiktaş Fibabanka ile Anadolu Efes karşı karşıya geliyor.

CANLI: 2. ÇEYREK

BEŞİKTAŞ: 47
ANADOLU EFES: 36

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EFES SERİDE 1-0 ÖNDE

Anadolu Efes, play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş Fibabanka'yı BJK Fibabanka Spor Kompleksi'nde 90-87 mağlup etmiş ve seride 1-0 öne geçmişti.


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