Çankaya Üniversitesi'nden Elazığ'a fark!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Elazığ İl Özel İdare'yi 84-51 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çankaya Üniversitesi'nden Elazığ'a fark!
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29 Mart 2022 17:51
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Çankaya Üniversitesi, sahasında Elazığ İl Özel İdare ile karşılaştı.

Micadeleyi Çankaya Üniversitesi 84-51 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Aydın Karaçam, Münevver Özemre

Çankaya Üniversitesi: White 16, Dikaioulaku 21, Derin Yaya 7, Prince 24, İnci Güçlü 4, Ecem Kızar, Özge Kavurmacıoğlu, Kübra Erat, Aleyna Fatma Cengizhan 2, Melike Tuğba Oral 5, Tuğçe Murat 5

Elazığ İl Özel İdare: Şuğranur Hatice Sönmez 8, Cicic 3, Vintsilaiou 9, Nisa Yalçın 2, Modiri 17, Aysel Bakır, Esma Çelen Türk 2, Gülfer Tokatlı 2, Nur Nihan Dabakoğlu 8

1. Periyot: 18-12

Devre: 38-22

3. Periyot: 63-36

 

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