Çankaya, deplasmanda Kayseri Basketbol'a şans tanımadı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Çankaya Üniversitesi, deplasmanda Bellona Kayseri Basketbol ile karşılaştı.
Mücadeleyi Çankaya Üniversitesi 87-73 kazandı.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Alper Özgök, Anıl Veziroğlu, Seda Esen
Bellona Kayseri Basketbol: Helin Boybeyi, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Meltem Topaloğlu 5, Sevgi Tonguç 8, Sventoraite 14, Farhiya Abdi 6, Gizem Tüzün, Madden 6, Williams 25
Çankaya Üniversitesi: White 11, Dikaioulaku 20, Derin Yaya 11, Melike Tuğba Oral 2, Prince 29, Tuğçe Murat 2, İnci Güçlü 12
1. Periyot: 15-24
Devre: 37-52
3. Periyot: 54-75
Mücadeleyi Çankaya Üniversitesi 87-73 kazandı.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Alper Özgök, Anıl Veziroğlu, Seda Esen
Bellona Kayseri Basketbol: Helin Boybeyi, Zeynep Öykü Kalbisağde 9, Meltem Topaloğlu 5, Sevgi Tonguç 8, Sventoraite 14, Farhiya Abdi 6, Gizem Tüzün, Madden 6, Williams 25
Çankaya Üniversitesi: White 11, Dikaioulaku 20, Derin Yaya 11, Melike Tuğba Oral 2, Prince 29, Tuğçe Murat 2, İnci Güçlü 12
1. Periyot: 15-24
Devre: 37-52
3. Periyot: 54-75