Cancelo, Barcelona'ya dönmek istiyor

Al Hilal forması giyen Joao Cancelo, eski takımı Barcelona'ya dönmek istiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Cancelo, Barcelona'ya dönmek istiyor
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23 Aralık 2024 14:43
Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal'de oynayan Joao Cancelo, Barcelona'ya dönmek istiyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre, Cancelo'nun, Barcelona ile temasta olduğu ve geri dönmek için fedakarlığa hazır olduğu belirtildi.

25 MİLYON EURO'YA TRANSFER

Portekizli futbolcu, 2023-2024 sezonunda kiralık olarak Barcelona forması giymiş ve ardından bonservisinin bulunduğu Manchester City'ye dönmüştü. 2024'ün yaz transfer döneminde Manchester City'den Al Hilal'e 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan 30 yaşındaki futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona'da forma giydiği 2023-2024 sezonunda 42 maça çıkan Cancelo, 4 gol, 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

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