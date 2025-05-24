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Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklere büründü

Çanakkale Köprüsü, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu nedeniyle sarı-kırmızı renklere büründü.

calendar 24 Mayıs 2025 23:14 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Mayıs 2025 23:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklere büründü
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Galatasaray'ın 25'inci şampiyonluğu sonrasında 1915 Çanakkale Köprüsü sarı-kırmızı renklerle ışıklandırıldı.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılını simgeleyen 2023 metrelik orta açıklığıyla 'Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü' unvanını alan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde; Galatasaray'ın, 2024/25 sezonunda şampiyon olması dolayısıyla ışık gösterisi yapıldı.

1915 Çanakkale Köprüsü sarı kırmızı renklerle aydınlatıldı.






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