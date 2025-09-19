18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
5-1
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
2-0
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
1-2
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
4-1

Can Uzun'dan golü için itiraf

Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun, Galatasaray karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Eylül 2025 01:15
Can Uzun, Galatasaray'ın Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Karşılaşmada 45+2. dakikada Frankfurt'u öne geçiren golü kaydeden milli oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok motiveydik, sanırım biraz da gergindik ve bu da belli oldu. Birçoğumuzun ilk Şampiyonlar Ligi maçıydı. Başlangıçta hatalar yaptık ve biraz telaşlıydık. Galatasaray güzel bir gol attı ama ilk golümüz bize iyi geldi ve benim golüm de maçı açtı. Sonra iyi oynamaya devam ettik. Çok mutluyuz ve böyle oynamaya devam etmek istiyoruz."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
