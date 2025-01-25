Can Keleş, Kasımpaşa'ya gidiyor

Beşiktaş, Can Keleş'in kiralık transferi için Kasımpaşa ile anlaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Can Keleş, Kasımpaşa'ya gidiyor
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25 Ocak 2025 16:30
Son güncelleme 25 Ocak 2025 16:41
Beşiktaş, yaz transfer döneminde Fatih Karagümrük'ten kadrosuna kattığı Can Keleş'e veda etmeye hazırlanıyor.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Can Keleş'in transferi için Beşiktaş'ın kapısını çaldı ve anlaşma sağlandı. Can Keleş, sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyecek.

Can Keleş, Kasımpaşa'nın ilgisi ve transfer durumu nedeniyle Beşiktaş'ın Antalyaspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosuna da alınmamıştı.

Sezon başında Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a 2.75 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki oyuncu Beşiktaş formasıyla yalnızca 6 maçta forma giydi ve 101 dakika sahada kalabildi.
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