Fenerbahçe Yöneticisi Can Gebetaş, yayıncı kuruluşta Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.



Can Gebetaş, "Bu sabah çok büyük bir acıya uyandık. Ülke tarihimizin en kritik, en acılı dönemlerinden birini yaşıyoruz. Ben de sizler aracılığı ile ölenlere Allah'tan rahmet, deprem bölgesinde etkilenen tüm yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza da Fenerbahçe Spor Kulübü olarak geçmiş olsun mesajlarımızı bir kez daha iletmiş olayım." dedi.



Sarı-lacivertli yönetici, "Bizler de sabah bu acı haberleri alır almaz ciddi derecede sarsıldık. Bununla birlikte de hemen Yönetim Kurulumuz nezdinde Genel Sekreterimiz Sayın Burak Çağlan Kızılhan liderliğinde bir kriz masası oluşturduk. Şu anda Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kriz masası toplantısı da devam etmektedir. Neler yapılabilir? Bölgeye nasıl yardımcı olabiliriz? Tüm bunları tek tek detaylar üzerinden konuşarak tartışıyoruz. Aynı zamanda devletimizin yetkilileriyle de irtibat halindeyiz. İhtiyaçlar listesinde bizler de Fenerbahçe Spor Kulübü olarak ne yapabiliriz, çalışmalara nasıl katkıda bulunabiliriz tek tek, madde madde üzerinden gidiyoruz. Gerek bölgede bulunan derneklerimiz gerekse bölgede yer alan Fenerium'lar aracılığıyla, Devletimiz aracılığıyla, belediyelerimiz ve valiliklerimiz aracılığıyla, Kızılay, AFAD ve benzeri kuruluşlarla neler yapabiliriz hepsini tek tek ve büyük bir titizlikle inceliyoruz. Toplumsal olarak dayanışmanın en güçlü olması gereken günlerimizin birini yaşıyoruz. Umuyorum ki dayanışmayla bu acıları hızlı bir şekilde hafifletebiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ