Camavinga için iki dev karşı karşıya; PSG ve Real Madrid

Fransız devi Paris Saint Germain, gelecek sezon için kadrosunda yenilemeye gitmek istiyor. Yaşlanan yıldızlarının yerini, genç yeteneklerle doldurmak isteyen PSG, Rennes'in genç yıldızı Camavinga için devreye girdi.



Rennesli Eduardo Camavinga için daha şanslı konumda görünen ekip ise; İspanyol devi Real Madrid oldu. Fransa basınının iddiasına göre, Real Madrid çoktan Eduardo Camavinga için yapılan transfer görüşmelerinde ilerleme kaydetti.



17 yaşındaki Camavinga, bu sezon takımı için 36 resmi maçta görev aldı. Defansif orta saha oyuncusu bu maçlarda takımı adına 1 gol ve 2 asist kaydetti.



Camavinga, 11 yaşından beri Rennes takımının bir parçası ve birçoklarına göre Fransız futbolunun geleceği olarak gösteriliyor.