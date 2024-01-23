Çağlar Söyüncü: 'Ya Fenerbahçe ya da hiç'

Fenerbahçe, kariyerini İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid'de sürdüren milli futbolcu Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna katmak için girişimlerine devam ediyor.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamak istediği Çağlar Söyüncü'yü Atletico Madrid bonservisiyle birlikte göndermek istiyordu.
ATLETICO'NUN İNADI KIRILDI
27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelme konusunda ısrar etmesi ve sergilediği dik duruşun neticesinde İspanyol ekibinin inadının kırıldığı öğrenildi.
Atletico Madrid, Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü için 2 milyon euro kiralama bedeli istiyordu. Madrid ekibi, Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü için teklif ettiği rakamlara yaklaştı.
İMZA ARTIK ÇOK YAKIN
Taraflar arasında ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiği ve son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.
ATLETICO'YA REST ÇETKİ
Sözcü'de yer alan habere göre Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Atletico Madrid'e rest çekti.
Çağlar Söyüncü'nün Porto ve Roma'nın tekliflerini geri çevirdi ve Atletico Madrid yönetimiyle yaptığı görüşmede "Fenerbahçe'ye söz verdim. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmezseniz, Madrid'de kalırım" restini çekti.
Kiralama bedelinin ödeme planı konusunda görüşmeler sürüyor, Fenerbahçe yönetimi kiralama bedelini taksitler halinde ödemek istiyor. Atletico Madrid ise kiralama bedelini peşin olarak istiyor. Anlaşmada opsiyon yer almayacak, Çağlar Söyüncü sezon sonunda Atletico Madrid'e dönecek.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN PERFORMANSI
Sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar kiralık olarak renklerine bağlamak istediği Çağlar Söyüncü'yü Atletico Madrid bonservisiyle birlikte göndermek istiyordu.
ATLETICO'NUN İNADI KIRILDI
27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye gelme konusunda ısrar etmesi ve sergilediği dik duruşun neticesinde İspanyol ekibinin inadının kırıldığı öğrenildi.
Atletico Madrid, Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü için 2 milyon euro kiralama bedeli istiyordu. Madrid ekibi, Fenerbahçe'nin Çağlar Söyüncü için teklif ettiği rakamlara yaklaştı.
İMZA ARTIK ÇOK YAKIN
Taraflar arasında ödeme planı üzerinde görüşmelerin devam ettiği ve son anda bir pürüz çıkmadığı takdirde anlaşmanın çok yakın olduğu öğrenildi.
ATLETICO'YA REST ÇETKİ
Sözcü'de yer alan habere göre Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe'ye transfer olmak için Atletico Madrid'e rest çekti.
Çağlar Söyüncü'nün Porto ve Roma'nın tekliflerini geri çevirdi ve Atletico Madrid yönetimiyle yaptığı görüşmede "Fenerbahçe'ye söz verdim. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmezseniz, Madrid'de kalırım" restini çekti.
Kiralama bedelinin ödeme planı konusunda görüşmeler sürüyor, Fenerbahçe yönetimi kiralama bedelini taksitler halinde ödemek istiyor. Atletico Madrid ise kiralama bedelini peşin olarak istiyor. Anlaşmada opsiyon yer almayacak, Çağlar Söyüncü sezon sonunda Atletico Madrid'e dönecek.
ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN PERFORMANSI
Sezon başında 5 yıllık Leicester kariyerine nokta koyarak Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü, İspanyol ekibinde bugüne dek 9 maçta görev alırken sahada kaldığı 212 dakikada 1 sarı 1 de kırmızı kart gördü.