Çağlar Söyüncü: 'Karakterimde vazgeçmek yok!'

Leicester City forması giyen milli oyuncumuz Çağlar Söyüncü, İngiltere'de Sky Sports'a bir röportaj verdi.



İngiltere'de ilk dönemde şans bulamasa da vazgeçmediğini kaydeden milli yıldız, "Her oyuncu her maçta oynamak ister, ben de farklı değilim. Ancak Leicester'a geldiğimde takıma girene kadar belli bir zaman geçmesi gerektiğini biliyordum. Elimden geleni idmanda yaptım ve zamanımın gelmesini bekledim. Ben küsen bir oyuncu değilim. Böyle durumlarda mutsuz olmam. Zamanımın geleceğini biliyordum ve benim karakterimde vazgeçmek yok, ben de vazgeçmedim. Ülkem için en iyisini yapmayı ve onları en iyi şekilde temsil etmeyi istedim. Sonunda da zamanı geldi ve takımdaki yerimi aldım." ifadelerini kullandı.



24 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sezon Leicester City'de 26 maçta 1932 dakika süre aldı.



