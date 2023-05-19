Çağlar Söyüncü için geri sayım!

Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e transfer olmak için geri sayıma geçti. Çağlar, sezonun sona ermesinin ardından önümüzdeki haftalarda İspanyol ekibine katılacak.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Çağlar Söyüncü için geri sayım!
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19 Mayıs 2023 23:47
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid'e transfer oluyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, adı uzun süredir Atletico Madrid ile anılan 26 yaşındaki futbolcunun transferi sezonun sona ermesinin ardından açıklanacak.

Çağlar'ın önümüzdeki haftalarda yeni takımına katılacağı belirtildi. Milli futbolcunun, Atletico Madrid'e imza attığı ve sözleşmesinin 2027 yılına kadar geçerliği olduğu aktarıldı.

Atletico Madrid, Çağlar'ın sözleşmesi sona erdiği için Leicester City'ye bonservis bedeli ödemeyecek.

2018 yılından bu yana İngiliz ekibinin formasını giyen Çağlar Söyüncü, bu sezon sadece 9 maçta süre alabildi. 

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