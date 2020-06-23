Çağlar, 90 dakika oynadı; Leicester, ara sonrası düzelemedi!

İngiltere Premier Lig'de 31. hafta karşılaşmasında Leicester City, Brighton'ı konuk etti.
King Power Stadyumu'nda oynanan müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Brighton'da Neal Maupay, 14. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Leicester'da forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika forma giydi.
Premier Lig'de üst üste 2. beraberliğini alan Leicester, 55 puanla 3. sırada yer aldı. Son 5 maçta 3. beraberliğini alan Brighton ise 33 puanla 15. sırada yer buldu.
Leicester City, gelecek hafta Everton deplasmanına konuk olacak. Brighton ise Manchester United'ı ağırlayacak.
King Power Stadyumu'nda oynanan müsabaka, başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Brighton'da Neal Maupay, 14. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
Leicester'da forma giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, mücadelede 90 dakika forma giydi.
Premier Lig'de üst üste 2. beraberliğini alan Leicester, 55 puanla 3. sırada yer aldı. Son 5 maçta 3. beraberliğini alan Brighton ise 33 puanla 15. sırada yer buldu.
Leicester City, gelecek hafta Everton deplasmanına konuk olacak. Brighton ise Manchester United'ı ağırlayacak.