Çağdaş Çavuş: "Lig sonunda güzel şeyler göreceğiz"

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, Keçiörengücü maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çağdaş Çavuş: 'Lig sonunda güzel şeyler göreceğiz'
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16 Şubat 2025 18:26

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, "Hem oyun gücümüz çok artacak, oyun coşkumuz, mücadelemiz artarak devam edecek. Ligin sonunda bu güzel işler bizi nereye götürecek hep beraber göreceğiz." dedi. 

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında evinde konuk ettiği Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup eden Alagöz Holding Iğdır FK'nin Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maçından ardından düzenlenen basın toplantısında takımının her geçen gün gelişim gösterdiğini ve bunun da sonuca yansıdığını söyledi.

Çavuş, "Biz yavaş yavaş hem oyunumuzla beraber ki bu üçüncü maçım, üç maçtır çok iyi oynayan bir ekip var, bu maç çok daha iyi oynayan bir ekibim var, bu şekilde devam edeceğiz. Hem oyun gücümüz çok artacak, oyun coşkumuz, mücadelemiz artarak devam edecek. Ligin sonunda bu güzel işler bizi nereye götürecek hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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