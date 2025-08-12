Çağdaş Atan: 'Viking ciddi bir rakip'

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında yarın Norveç temsilcisi Viking'i konuk edecek İstanbul Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, ciddi bir rakiple oynayacaklarını söyledi.Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, ilk maçta kazanarak bir avantaj elde ettiklerini kaydetti.Viking'in liginde lider olduğunu hatırlatan Atan, şunları aktardı:Rakibiyle ilk maçta taktik savaşı yaşadıklarını söyleyen Atan, yarınki müsabakada da aynı durumun yaşanacağını vurgulayarak, şöyle devam etti:Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluk hayali ile ilgili bir soruyu,şeklinde cevapladı.Atan, Eldor Shomurodov, Davie Selke, Nuno Da Costa'nın form durumuyla ilgili olarak,ifadelerini kullandı.Başakşehirli futbolcu Davie Selke isedeğerlendirmesini yaptı.