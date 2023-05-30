Çağdaş Atan: "10 kişi kalmak bizi çok yıprattı"

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'un teknik direktör Çağdaş Atan, maçın 9. dakikasında bir oyuncularının kırmızı kart görmesinin alınan yenilgide etken olduğunu ifade etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Çağdaş Atan: '10 kişi kalmak bizi çok yıprattı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mayıs 2023 23:41
Spor Toto Süper Lig'in 36.haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olan Yukatel Kayserispor'da teknik direktör Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Atan, mücadeleye çok iyi hazırlandıklarını ve iyi bir plana sahip olduklarını belirtti.

Mücadeleye iyi başladıklarını ve Cardoso'yla gol de kaçırdıklarını vurgulayan Çağdaş Atan, 9. dakikada kırmızı kart gören Ackah'ın oyun planlarını bozduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Maçta 10 kişi kalmak bizi çok yıprattı ama oyunun genelinde derli, toplu, düzgün, toplu ve topsuz oyunda çok iyi bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Oyuncularımı verdiği mücadeleden ve oyuna olan sadakatlerinden dolayı teşekkür ederim. MKE Ankaragücü ve Sivasspor'la oynayacağız. Sivasspor sanırım ligde kalmayı garantiledi. Ankaragücü'nün durumunu henüz bilmiyorum. 2 önemli maçımızda yapabildiğimizin en iyisini yapıp ligin bitmesini bekliyoruz. Hedefsiz kalıp maç oynamak çok zor."

Atan, direkt kırmızı kart gören Ackah'ın 2 maç ceza alması durumunda kendisine izin verebileceğini de söyleyerek "Hallederiz, oyuncularımızla bu diyaloğumuz var. Gitmek isterlerse gidebilirler, ben onlara güveniyorum." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery